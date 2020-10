Maltempo: allerta meteo il 26 ottobre per temporali e vento

Allerta meteo arancione della Protezione Civile per lunedì 26 ottobre nei territori di Parma e provincia, in particolare per quanto riguarda le zone dell'Appennino.

Per la giornata di lunedì 26 ottobre infatti sono previste precipitazioni diffuse con probabili temporali organizzati sul settore centro-occidentale, in particolare sulle zone appenniniche. Le precipitazioni stimate dai modelli sulle aree montane potranno raggiungere valori fino a 70-80 mm cumulati in 24 ore. Venti forti da Sud-Ovest (superiori ai 74 km/h), moderati sui crinali appenninici occidentali (sopra i 62 Km/h) sui crinali appenninici centro-orientali e fascia collinare. Mare molto mosso.

A fronte di questo quadro è stata emessa l'Allerta n. 88/2020, Arancione e Gialla per Vento e Gialla per temporali, frane e piene dei corsi d'acqua minori, valida per la giornata di lunedì 26 ottobre.

Nel dettaglio, l'Arancione per Vento riguarda le seguenti sottozone di allertamento: E1 - Montagna Emiliana Centrale (MO- RE -PR); G1 - Montagna Emiliana Occidentale (PC-PR).

Il Giallo per Vento riguarda le zone: A1 - Montagna Romagnola (FC-RN); A2 - Collina Romagnola (RA-FC-RN); C1 - Montagna Emiliana Orientale (BO); C2 - Collina Emiliana Orientale (BO-RA); E2 - Collina Emiliana Centrale (MO- RE- PR); G2 - Alta Collina Emiliana Occidentale (PC-PR).

L'Allerta è Gialla per Temporali e criticità idrogeologica (frane e piene dei corsi d'acqua minori) nelle zone E - Bacini Emiliani Centrali (MO, RE, PR) e G - Bacini Emiliani Occidentali (PR, PC).