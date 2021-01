Maltempo: allerta meteo per freddo intense e gelate

Allerta gialla della dell'Arpae Emilia-Romagna nel territorio di Parma e provincia per lunedì 11 gennaio. Per la giornata di domani infatti si prevedono residue precipitazioni sugli Appennini della Romagna e venti di burrasca da nord-est sui crinali appenninici centro-occidentali nella prima parte della giornata. Sono anche previste condizioni di temperature rigide, con medie giornaliere attorno al valore di - 3°C su tutta la fascia appenninica e attorno al valore di 0°C sulla zona collinare centro-occidentale e sulle pianure occidentali. Mare molto mosso nella prima parte della giornata. Sono possibili occasionali fenomeni franosi nelle zone montane in aree con condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.