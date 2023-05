Maltempo: mercoledì 17 maggio allerta rossa nel Parmense

Domani, mercoledì 17 maggio, l'allerta rossa per criticità idrogeologica riguarderà anche la provincia di Parma, in particolare la zona collinare ed appenninica. Per quanto riguarda invece la criticità idraulica l'allerta, per il territorio Parmense, è arancione.

E’ confermato infatti anche per la giornata di mercoledì 17 maggio lo scenario da allerta rossa per piene dei fiumi sulla Romagna e sull’Emilia centro-orientale, comprese le pianure di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Allerta Rossa anche per le frane, i dissesti e le piene del reticolo idrografico minore sulla collina e la montagna romagnola, bolognese ed emiliana centrale, compreso il territorio del Parmense. In Arancione e Giallo per gli stessi fenomeni altre aree. Allerta Gialla sulla costa per le mareggiate.

Dal punto di vista meteorologico persisteranno piogge diffuse soprattutto nella prima parte della giornata che tenderanno a risultare intermittenti ed in graduale attenuazione. Gli effetti previsti sui fiumi sono quelli di piene con interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, da Modena fino a Rimini. In particolare sui bacini romagnoli e gli affluenti di Reno si prevedono colmi di piena prossimi ai franchi arginali e ai massimi storici. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali come tombature o restringimenti e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica.

Stop ai treni per il maltempo

Il maltempo ferma anche i treni. La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Le attuali condizioni meteo, spiega Rfi, non consentono "di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro".

Dal punto di vista della criticità idrogeologica saranno ancora possibili dissesti su tutto il territorio collinare e montano, localizzati nel settore occidentale, diffusi nel settore centrale e numerosi ed estesi nella Romagna. Permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti indeboliti da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale, accompagnate da ruscellamenti con erosione accelerata, trasporto e sedimentazione di materiale.

Le previsioni della situazione del mare vedono condizioni di alta marea, inferiori ai livelli di attenzione, che tuttavia potranno favorire localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili raffiche di intensità superiore nella prima parte della giornata sul crinale appenninico centro-occidentale e lungo la fascia costiera.

La mappa delle criticità: allerta rossa nel Parmense per criticità idrogelogica