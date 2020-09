Temporali e rischio frane in Appennino: allerta maltempo per venerdì 25 settembre

Allerta maltempo per temporali anche nella giornata di domani, venerdì 25 settembre per la provincia e la città di Parma. La Protezione Civile regionale infatti ha emesso l'allerta arancione per temporali, frane e piene dei corsi d'acqua. In particolare, nella zona del nostro Appennino, ci sarà il rischio di frane e di piene dei fiumi.

Quattro fenomeni idro-meteo sono oggetto dell’Allerta emessa dall’Agenzia regionale per Banner Allerta Arancionela Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae E-R., per la giornata di domani venerdì 25 settembre: vento, temporali, frane e piene dei corsi d’acqua.

La forte perturbazione attesa dal pomeriggio-sera del 24 settembre proseguirà nelle prime ore del mattino di venerdì 25 settembre, con temporali localmente intensi sulle aree appenniniche e sulle pianure centro-orientali che si attenueranno nel corso della giornata fino ad esaurirsi. Sono previsti valori puntuali di 60 mm sulla zona A (Romagna) e 35 mm sulle zone C e D (Bologna, Ravenna e Ferrara). Permangono invece tutto il giorno intensi venti sud-occidentali fino a valori di oltre 75 Km/h (Beaufort 9) su tutte le aree montane e collinari e maggiori di 62 Km/h (Beaufort 8) su tutte le aree di pianura. Il vento si attenuerà progressivamente dalle ore serali. Sul fronte della criticità idraulica vanno monitorati i livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori in montagna e collina e la propagazione delle piene in pianura. Il rischio frane appare più alto nelle zone dell’Appennino e sulla collina tra Parma e Piacenza. La tendenza di tutti i fenomeni è in attenuazione nelle successive 48 ore.

Da questo quadro meteorologico, deriva l’Allerta numero 72, valida per tutta la giornata di venerdì 25 settembre:

Temporali

Allerta Gialla sulle zone A, B, C, D, E, G (tutte le zone di collina e montagna collina e le pianure centro-orientali tra la Romagna, Ferrara e Bologna)

Vento

Allerta Arancione sulle sottozone A1, A2, C1, C2, E1, E2, G1, G2 (tutte le sottozone di crinale e collina della regione)

Allerta Gialla sulle sottozone B1, B2, D1, D2, F, H1, H2 (le restanti aree)

Criticità Idrogeologica

Allerta Gialla sulle zone G, E, C, A, H (tutti i bacini montani, oltre alla pianura e bassa collina tra PC e PR)

Criticità Idraulica

Allerta Gialla sulle zone C, D, E, F, G, H (tutti i bacini montani e le aree di pianura centro occidentali e del ferrarese, ad esclusione dell’area romagnola)