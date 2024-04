Maltempo, per domani scatta anche l'allerta valanghe

Dopo l'ondata di freddo, con tanto di nevicate, sull'Appennino parmense, ora è allerta per il pericolo valanghe. L'avviso, di colore giallo, è stato emesso dal sistema di allerta meteo della Regione Emilia-Romagna ed è valido per la giornata di domani, martedì 23 aprile. Il bollettino riguarda in particolare due zone: l'Appennino emiliano occidentale, tra le province di Piacenza e Parma, e quello emiliano centrale, che va dai rilievi reggiani alle montagne del bolognese. Per la giornata di oggi erano state previste nevicate di moderata intensità in montagna, con accumuli stimati tra i 15 e i 50 centimetri di neve.