Maltempo: aperta la sala di crisi in via del Taglio

In conseguenza dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su Parma e provincia tra il pomeriggio di lunedì 24 e la notte tra il 24 e il 25 giugno è stata aperta la sala di crisi presso la Protezione Civile in via del Taglio a Parma. Lo ha annunciato il sindaco Michele Guerra nelle prime ore della mattinata.

"Questa notte, con la Protezione Civile - sottolinea il primo cittadino - abbiamo tenuto monitorata la situazione dei corsi d’acqua. È stata aperta la sala crisi in via del Taglio. Le forti piogge di queste ore stanno destando preoccupazione per il fiume Enza ed è stato chiuso verso le 4 il ponte di Sorbolo. Baganza e Parma sono al momento sono sotto controllo. Come sempre, vi invitiamo a seguire tutti i mezzi d’informazione e i nostri canali per seguire eventuali sviluppi"

