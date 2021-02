Maltempo, arriva la neve: scatta l'allerta gialla

Allerta meteo gialla anche per il territorio del Comune di Parma con la previsione di deboli precipitazioni nevose. Lo prevede Allerta meteo Arpae n. 27/21. Valida dalle 00:00 del 12 febbraio 2021 fino alle 00:00 del 13 febbraio 2021.

Nella giornata di venerdì 12 febbraio l'ingresso di una perturbazione associata alla irruzione di aria fredda da nord-est porterà un peggioramento con precipitazioni nevose in mattinata sui rilievi centro-occidentali, in estensione nel pomeriggio-sera su tutta la regione. Le precipitazioni, a carattere debole, saranno nevose fino alla pianura sul settore emiliano mentre in Romagna la quota neve sarà intorno ai 300 metri, in abbassamento fino alla pianura nella serata.

I quantitativi sono previsti attorno a 5-10 cm tra pianura e collina e tra 15-20 cm sulle aree montane. Le aree litoranee ed il ferrarese potranno essere interessati da fenomeni di acqua mista a neve, o brevi nevicate, senza accumuli significativi al suolo.