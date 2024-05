Maltempo: chiusa la provinciale tra Castione Marchesi e Fidenza

In seguito agli allagamenti che si sono verificati nella mattinata del 21 maggio a Castione Marchesi e lungo le strade limitrofe è stata momentaneamente chiusa la S.P.588 in direzione Fidenza. La polizia locale comunica di prestare attenzione alla segnaletica temporanea. "Per qualsiasi necessità, contattarci ai nostri numeri di servizio: ☎️ 329/9056187 Pattuglia del Comune di Busseto; ☎️ 329/9056209 Pattuglia del Comune di Soragna"