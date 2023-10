Maltempo e disagi in Appennino: frana tra Ghiare e Berceto, albero caduto sulla carreggiata tra Corniglio e Lagdei

Nella giornata di venerdì 20 ottobre, in seguito alle piogge intense che stanno interessando l'Appennino parmense, oltre alla città di Parma, si sono verificati alcuni disagi alla circolazione stradale. Lungo la Sp 10 Ghiare-Berceto si è verificata una piccola frana con il distacco roccioso. Lungo la Sp 86 Corniglio-Lagdei invece un albero è caduto sulla carreggiata. In entrambi i casi i tecnici della Provincia di Parma sono al lavoro per risolvere i problemi di viabilità e ripristinare le condizioni di sicurezza delle strade.