Maltempo e cantieri: rallentamenti in città e 8 chilometri di coda in A1

Disagi alla circolazione stradale nella mattinata di oggi, lunedì 15 novembre, a causa delle forti piogge che si sono abbattute, a partire da ieri, sera in città e provincia. Il traffico a Parma, lungo le tangenziali e in autostrada, è intasato: si sono infatti formate lunghe code che lungo l'autostrada A1 ha raggiunto anche gli 8 chilometri. Il cantiere, attivo ormai da settimane, tra Parma e FIdenza sta procovando code e rallentamenti in direzione Bologna.