Maltempo, il fiume Taro fa paura: evacuata una famiglia a Santa Maria del Taro

Dopo le piogge intense e ininterrotte cadute nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 settembre in alcune zone di alta montagna della nostra provincia l'ingrossamento dei corsi d'acqua inizia a fare paura. In particolare il fiume Taro ha già raggiunto livelli preoccupanti ed è stata attivata l'allerta. Il corso d'acqua è infatti prossimo alla soglia 2. In Alta Val Taro i sindaci dei comuni interessati sono corsi ai ripari. A Tornolo è entrato in funzione il Centro Operativo Comunale e ci sono stati alcuni interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.

Nella tarda serata di ieri - come sottolineato dal sindaco di Tornolo Renzo Lusardi - sono caduti 220 millimetri d'acqua al pluviometro di Casoni di Santa Maria, che hanno "prodotto l"innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua nella zona, dell'invaso di Strinabecco e del Taro a valle, ormai prossimo alla soglia 2 al Groppo e a Pradella". Proprio a Santa Maria del Taro è stata evacuata, per precauzione, una famiglia che vive a ridosso della diga.

Alcune aree sono già state invase dall'acqua, come la zona del Lido del Groppo-Tornolo (nella foto), in estate utilizzata come area pic nic e bar. Anche a Bedonia, dopo le piogge di stanotte, il torrente Pelpirana si è ingrossato ed è tenuto costantemente sotto osservazione, così come il Taro a Borgotaro.