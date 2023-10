Maltempo, situazione critica a Corniglio: frane, strade interrotte e canali esondati

E' allerta rossa in 14 Comuni della provincia di Parma per la giornata di oggi, lunedì 30 ottobre. Per quanto riguarda il torrente Parma a Corniglio e' stata superata la soglia due di allerta. Nel territorio comunale si sono per ora registrate le situazioni più critiche: lungo la strada provinciale 116 una frana ha invaso la strada. Del resto la provincia ieri, 29 ottobre, ha predisposto una ordinanza di chiusura della strada SP 116 dei “100 laghi” nel tratto Bosco - Ponte Romano per problemi di sicurezza e per il rischio di caduta massi sula carreggiata. Il vicesindaco Matteo Cattani: "Tutti i canali sono esondati, siamo monitorando la situazione dalla 3 di stanotte".