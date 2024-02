Maltempo, l'Enza cala lentamente di livello

L'allarme Enza è rientrato. Il livello del fiume sta calando lentamente, anche se con lo scioglimento della neve dalla montagna e le piogge (meno intense rispetto alla giornata di ieri) contribuiscono a tenere alta l'attenzione. I canali di bonifica stanno tornando a scolare l'acqua con efficacia, allontanando il pericolo anche dalla rete secondaria. Al momento la situazione non preoccupa, anche se resta alta l'attenzione per le piene dei fiumi. La protezione civile ha diramato un'allerta di colore arancione anche per mercoledì 28 febbraio, quando sono previste condizioni di tempo perturbato con precipitazioni diffuse, di moderata intensità ed anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale della regione. I fenomeni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1600/1800 metri. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini. Saranno ancora possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti nel settore montano e collinare centro-occidentale.