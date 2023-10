Maltempo, la situazione rimane critica ma le scuole resteranno aperte

"Confermate le previsioni meteo che già ieri avevano portato all’allerta rossa per oggi nella parte occidentale dell’Emilia-Romagna, con il monitoraggio costante della situazione. La situazione più difficile si registra nel Parmense e nel Piacentino". Lo scrive su Fb il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini sulla situazione del maltempo. Intanto le scuole di ogni ordine e grado in provincia di Parma rimarranno aperte garantendo il regolare svolgimento delle lezioni.

"I quantitativi di pioggia molto consistenti, con forti rovesci temporaleschi a partire dall’Appennino, hanno determinato frane diffuse e corsi d’acqua in crescita. Siamo in contatto costante con i Comuni, le Prefetture, i Vigili del fuoco e tutte le forze sul territorio. I tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono attivi dalla giornata di ieri, insieme ai volontari, così come da ieri sera sono aperti i Coc, i Centri operativi nelle province interessate - prosegue Bonaccini - Dalle 12 di oggi è stata emessa una nuova allerta: si estende quella rossa (per criticità idraulica) anche nelle zone della montagna, della collina e della pianura sempre nelle province di Parma e Piacenza. Il monitoraggio dei fenomeni è continuo, grazie all’impegno di tutto il sistema regionale, anche lungo la Costa, soprattutto nel ferrarese, a causa dei venti forti".