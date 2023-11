Maltempo, nuova piena a Sorbolo: "Probabile chiusura del Ponte"

È in arrivo una nuova piena a Sorbolo. L'Enza è sotto controllo e viene monitorato costantemente. A causa delle intense precipitazioni registrate nella notte in alto Appennino si attende tra la mattinata di oggi e il pomeriggio il passaggio del picco di acqua. "Non si esclude allerta telefonica nelle prossime ore" - spiega il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari, che non esclude la chiusura al traffico del ponte.