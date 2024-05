Maltempo: oggi temporali dal primo pomeriggio

A Parma nella giornata di sabato 25 maggio dopo le ore 14, secondo le previsioni di 3BMeteo, dovrebbero verificarsi i primi temporali della giornata. Prima e dopo il tempo dovrebbe essere stabili, non cielo coperto e qualche schiarita. Oggi, in tutto il Nord sono previsti rovesci e locali temporali nella notte in Val Padana, specie tra Lombardia e Nordovest.

In mattinata variabilità con schiarite più ampie sulle Alpi occidentali, qualche rovescio sparso su Lombardia, Veneto e Trentino. In giornata ancora qualche rovescio o temporale in formazione tra centro-est Alpi e Val Padana centro-orientale, ma anche su Appennino emiliano-romagnolo e adiacenti zone di pianura, ovunque tendenti ad attenuarsi in serata con maggiori aperture in arrivo

Per la giornata di sabato 25 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, localmente di forte intensità, più probabili lungo la fascia pedemontana e appenninica, con possibili effetti e danni associati. La criticità idraulica nelle zone di pianura centro-orientali è riferita alla propagazione della piena di Po. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.