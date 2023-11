Maltempo, osservato speciale l'Enza, Guerra: "Nella notte potrebbe superare i livelli di allarme"

A seguito delle ultime riunioni sulle condizioni metereologiche delle prossime ore e sullo stato dei corsi d’acqua, si prevedono criticità soprattutto rispetto ai livelli idrici dell'Enza, che nel corso della notte potrebbero superare il livello di allarme a Sorbolo. "Dalle 18.00 è aperta la sala crisi provinciale nella sede della nostra Protezione Civile - scrive il sindaco di Parma, Michele Guerra sul suo profilo Facebook - e sono previste altre due riunioni nel corso di questa notte per tenere monitorati i fenomeni e sorvegliare, oltre l’Enza, anche il Taro. Le nostre squadre saranno presenti in entrambe le aree, ma vi raccomandiamo di seguire, come nei giorni scorsi, le opportune misure cautelative e di mantenervi aggiornati sull'andamento della situazione tramite i canali istituzionali, le pagine social e i media. Per l’allerta in corso, anche domani rimarranno chiusi il Parco Ducale e la Cittadella".