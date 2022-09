Meteo, nel weekend torna il maltempo nel parmense: sabato forti temporali in Appennino

Nel weekend è atteso il passaggio di una perturbazione che interesserà tutto il Centro-Nord. In Emilia Romagna, come sottolineato dal metereologo Federico Brescia di 3Bmeteo. - avremo un venerdì prevalentemente soleggiato con velature in aumento solo dalla sera. Sabato, inizio di giornata stabile ma con molte nubi, prime pioviggini confinate solo sull’Appennino Parmense. Dal pomeriggio piogge e rovesci intensi in spostamento dall’Emilia verso la Romagna con fenomeni intensi attesi in serata tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Accumuli pluviometrici compresi tra 15 e 35mm sulle pianure emiliane, tra 10 e 25mm sul capoluogo, tra 10 e 20mm sulle restanti aree di pianura. Sui crinali appenninici a confine con la Toscana sono previste punte anche di 70-80mm, in particolare su Appennino Parmense e Reggiano dove non si escludono criticità. Tempo in graduale miglioramento domenica, sebbene sui rilievi Appenninici occidentali in particolare persisteranno rovesci e temporali sparsi. Sprazzi di sole in pianura al pomeriggio. Sabato temperature massime in netto calo in Emilia, valori non superiori ai 18-20°C, più caldo in Romagna con punte di 24°C. Domenica massime comprese ovunque tra 20 e 23°C. Prossima settimana con clima autunnale. Per saperne di più vi invitiamo a restare aggiornati sulla app o sul sito di 3Bmeteo.

A Parma venerdì: cielo sereno, temperature massime fino a 24°C. Sabato: maltempo con piogge e rovesci dal pomeriggio, forti in serata, temperature massime non oltre i 18°C. Domenica: cielo nuvoloso ma clima in prevalenza asciutto ad eccezione delle zone appenniniche, temperature massime fino a 20°C