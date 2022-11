Piogge torrenziali su Parma e provincia: attesi fino a 40 millimetri

Già dalla serata di ieri e con più forte intensità la mattina del 22 novembre la città di Parma e la provincia sono interessate da piogge intense, come previsto nei giorni scorsi dai metereologi. Come sottolineato da Fabio Da Lio di 3bmeteo per la giornata di oggi sono previsti fino a 40 millimetri di pioggia.

A Parma sono infatti attese piogge e rovesci anche di forte intensità tra notte e mattinata del 22 novembre, con precipitazioni in esaurimento solo a partire dal pomeriggio con schiarite serali. Temperature non oltre i 7-8°C e clima umido. Accumuli prossimi ai 40mm di pioggia. Nel corso di mercoledì ci sarà un generale miglioramento con ampie schiarite e tempo asciutto.

Maltempo in arrivo nel corso di martedì 22 novembre sull'Emilia Romagna per il passaggio di un'intensa perturbazione nordatlantica alimentata da aria più fredda che determinerà un intenso peggioramento autunnale. Sono attese infatti piogge diffuse e localmente abbondanti, specie sul comparto emiliano centrale. Forti venti lungo la costa, dapprima meridionali ma poi ruoteranno in senso ciclonico tra NO e NE con raffiche che potranno sfiorare anche i 70-90km/h sui litorali. Arriverà anche la neve in Appennino, mediamente a partire dai 1000m ma i fiocchi si potranno spingere fin verso i 700m; attesa un'abbondante nevicata sul Monte Cimone, con accumuli prossimi ai 30-40cm sopra i 2000m.