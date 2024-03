Weekend col maltempo: da oggi pomeriggio torna la pioggia

Pioggia in provincia a partire da oggi, venerdì 8 marzo, e fino a domenica.

Venerdì il maltempo arriverà nella seconda parte della giornata, inizierà a interessare le regioni nord occidentali e la Sardegna entro il pomeriggio. Verso sera la perturbazione raggiungerà anche le regioni centrali tirreniche ed entro la notte il resto del Nord, il medio Adriatico e parte del Sud.

La lunga fase di maltempo in cui è piombata l'Italia - come riportato da 3bMeteo - non si esaurirà a breve. Nei prossimi giorni dall'Atlantico continueranno a giungere impulsi perturbati destinati ad attraversare un po' tutta l'area Mediterranea con la complicazione sempre possibile di ciclogenesi secondarie sull'Italia. Dunque non c'è tregua, altra pioggia e altra neve in arrivo.