Maltempo, raffiche di vento fino a 70 chilometri all'ora: allerta gialla nel Parmense

Per giovedì 18 gennaio, è prevista la fine della perturbazione d’origine atlantica, che si è manifestata mercoledì 17, spostandosi da Ovest verso Est; lo Zero termico resta a quote molto elevate.

Sono previsti ancora venti da Sud-Ovest di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle aree montane e collinari centro-orientali, con valori fino a burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sulle aree di crinale dell’Appennino romagnolo.

Le piogge del 17 gennaio, in esaurimento nella mattinata del 18, potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti dei livelli di attenzione, occasionali ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.