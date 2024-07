Maltempo: "Richiesta urgente di intervento statale per la provincia di Parma"

"Le amministrazioni comunali delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna hanno fatto un appello urgente al Governo - sottolinea il senatore pentastellato Marco Croatti, la deputata del Movimento 5 stelle Stefania Ascari e l'onorevole M5S Federico Cafiero De Raho - per ottenere un immediato sostegno a favore delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni e frane. Questa sollecitazione l'abbiamo anche formalizzata con emendamenti connessi al decreto sulle ricostruzioni post-calamitá facendoci portavoce dei territori.

Ci uniamo ai sindaci nella richiesta al Governo di adottare rapidamente misure straordinarie e di stanziare risorse adeguate per gestire l'emergenza. È essenziale riconoscere lo stato di calamità naturale per questi eventi e destinare fondi per risarcire i danni subiti dai beni immobili e mobili di cittadini e imprese. Inoltre, ribadiamo l'urgenza a procedere con la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche danneggiate, comprese aziende, strade e ponti.

In provincia di Parma, le autorità locali hanno già iniziato a quantificare i danni. La Regione Emilia-Romagna si è mobilitata per richiedere al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza. Le richieste di risarcimento, sommate comune per comune, ammontano complessivamente a diversi

milioni di euro. Mentre l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile hanno già iniziato a intervenire con lavori di risagomatura degli alvei e rimozione dei detriti trasportati dalle piene mostrando una risposta iniziale alla crisi, noi esortiamo il Governo a intervenire senza indugio per

fornire il supporto necessario alle comunità colpite, facilitando un rapido ritorno alla normalità e mitigando le conseguenze economiche e sociali di questi disastri". Così in una nota