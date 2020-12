Maltempo: scatta l'allerta rossa

Allerta rossa della Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la provincia di Parma, oltre che per i territori di Reggio Emilia, Modena e Bologna per il transito della piena nel tratto a valle del fiume Secchia e alla rotta arginale che si è verificata nella mattinata di domenica 6 dicembre sul fiume Panaro

E’ scattata alle ore 12.00 di domenica 6 dicembre l’Allerta Rossa per criticità idraulica nella zona F (pianure emiliane centrali – province di PR, RE, MO, BO) per il transito della piena nel tratto a valle del fiume Secchia e alla rotta arginale verificatasi in mattinata sul fiume Panaro.

A fronte di questa situazione è stata emessa l’Allerta n. 96/2020, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Centro Funzionale ARPAE ER, valida dalle ore 12.00 di domenica 6 dicembre fino a tutta la giornata di lunedì 7 dicembre.

L'allerta è anche Arancione nella zona D (Pianura emiliana orientale e costa ferrarese – province di BO, RA, FE) ed è riferita al transito delle piene di Panaro e Reno.

L’Allerta è anche Gialla per criticità idraulica nelle zone B, C, E, G, ed H (il restante territorio regionale, esclusa l’area dei bacini romagnoli).

E’ Giallo per criticità idrogeologica nelle zone C, E, G, H:

C- Bacini Emiliani Orientali (BO, RA); E - Bacini Emiliani Centrali (MO, RE, PR); G - Bacini Emiliani Occidentali (PR, PC); H – Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC).

Il quadro meteo prevede inoltre a partire dal pomeriggio di domenica 6 dicembre precipitazioni anche a carattere nevoso lungo i rilievi centro-occidentali con quota neve al di sopra dei 1000-1200 metri. Forti venti con valori di intensità tra 62-74 km/h da sud-ovest su crinale e da sud sud-est su mare. Il mare sarà agitato nella giornata di domenica con moto ondoso in attenuazione nella giornata di domani 7 dicembre.

Da questo quadro deriva anche il colore Giallo dell’Allerta per Vento e Neve nelle sotto zone C1- Montagna Emiliana Orientale (BO), E1 – Montagna Emiliana Centrale (MO- RE -PR) e G1 - Montagna Emiliana Occidentale (PC-PR).

Emessi anche un Giallo per criticità costiera riguarda le sottozone B2 e D2 corrispondenti a tutta la fascia costiera, e un Giallo per stato del mare riferito alla sottozona D2 (costa ferrarese).