Maltempo, temperature in discesa: oggi a Parma prevista neve dalle ore 20

Parma è una delle città a rischio neve per quanto riguarda la giornata di lunedì 4 dicembre. Secondo le previsioni di 3bMeteo, infatti, dovrebbe nevicare stasera, dopo le ore 22. Dopo il gelo di domenica 3 dicembre con un brusco calo delle temperature, è in arrivo oggi un'intensa perturbazione soprattutto al nord, che andando ad interagire con il freddo preesistente creerà i presupposti per nevicate anche a quote basse.

Quella che inizia oggi, d'altronde, sarà una settimana all'insegna del freddo e della neve: secondo gli esperti, le correnti artiche faranno sentire i loro effetti soprattutto nel nord del paese. Temperature in calo. Già ieri ci sono state le prime avvisaglie dell'arrivo del vero inverno. Sin dalle prime ore dell'alba e a seguire durante il giorno, al nord e in alcune località interne del centro si sono registrate temperature inferiori o prossime allo zero. È successo non solo in montagna, ma anche in zone pianeggianti come in Val Padana, specie quella occidentale. Ma vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Oggi un vortice di bassa pressione, alimentato da aria fredda, provocherà un severo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dai settori nord-occidentali. L'inizio della settimana vede un'alba gelida, con temperature sotto lo zero e possibili gelate estese al nord e in aree interne del centro, come a Roma e Firenze. Dove è prevista la neve? Oltre che sulle Alpi, i fiocchi cadranno anche in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, con il rischio di ripercussioni su larga scala sia sul traffico locale sia nei collegamenti tra le varie regioni.