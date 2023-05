Maltempo, nei prossimi giorni a Parma qualche rovescio: temporali per il ponte del 2 giugno

Nei prossimi giorni, secondo le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bMeteo, a Parma il tempo sarà instabile, tra sole e nubi irregolari, associata a occasionali rovesci o temporali durante le ore pomeridiane o serali. I fenomeni sono più probabili ad ogni modo sui settori appenninici, specie a confine con la Toscana. Massime sui 26-28°C

Nei prossimi giorni l'Emilia Romagna si troverà in un campo di pressioni medie con correnti mediamente da Nordest. Una situazione per la quale il sole non mancherà sulla regione, ma il tempo non sarà del tutto stabile. Potremo infatti assistere ancora alla formazione di qualche rovescio o temporale in particolare sull'Appennino emiliano tra le ore pomeridiane e serali.

Fortunatamente sulle pianure e in generale sulla Romagna gli episodi piovosi dovrebbero risultare sporadici con maggiore spazio per il sole pur intervallato da nuvolosità a carattere irregolare. Questa situazione dovrebbe protrarsi fino a fine mese, mentre la prognosi rimane estremamente incerta per il ponte del 2 giugno, che invece potrebbe vedere maggiore instabilità atmosferica e quindi maggiore frequenza di temporali. Il clima si farà abbastanza caldo, sebbene mai eccessivo, con massime in genere comprese tra i 23-25°C della costa e i 27-28°C dell'entroterra: un clima decisamente non favorevole in ottica sanitaria per il ristagno di acqua nelle aree alluvionate.