Maltempo: venerdi 1 gennaio allerta arancione per neve

Dalla serata di giovedì 31 dicembre, è previsto un rapido rannuvolamento dei settori più occidentali della regione, con prime precipitazioni destinate, nelle ore successive, ad accentuarsi e ad estendersi verso Est.

A Capodanno, le precipitazioni più intense cadranno sui rilevi occidentali, e in particolare sul piacentino, interessando più marginalmente il parmense, e potranno essere nevose anche a quote basse e in pianura; nel piacentino, si stimano accumuli di 30-35 cm di neve in montagna, 20-30 in collina, 10-15 in pianura.

Locali fenomeni di pioggia che gela sono previsti nella media collina fra il parmense e il modenese; in queste zone, le eventuali nevicate dovrebbero situarsi oltre gli 800 metri.

Dalla serata dell’1° gennaio, è prevista un’intensificazione dei venti da Sud, più sensibile sull’Appennino romagnolo.

Sabato 2 gennaio, questi fenomeni saranno in via di esaurimento, con residue nevicate oltre i 1000 metri. Tutti i fiumi sono rientrati sotto le soglie di allertamento.

Da questo quadro meteorologico, deriva l’Allerta 1/2021, valida dalle 00.00 alle 24.00 di venerdì 1° gennaio, emanata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro Funzionale Arpae E-R.

L’Allerta 1/2021 identifica quattro fenomeni.

Neve – Allerta Arancione sulle zone H1, G1 e G2 (montagna, alta e basa collina piacentino-parmense); Allerta Gialla sulle zone E1 e H2 (montagna emiliana centrale - PR/RE/MO, e pianura piacentino-parmense).

Criticità idrogeologica (rischio frane e piene dei corsi minori): Allerta Gialla sulle zone A1, C1, E1 e E2, G1 e G2, H1 (montagna romagnola, montagna bolognese, montagna e alta collina fra PC e MO, bassa collina piacentina e parmense).

Pioggia che gela – Allerta Gialla sulle zone E2 e G2 (collina emiliana, fra PC e MO)

Vento – Allerta Gialla sulle zone A1 e A2 (montagna e alta collina romagnola, fra FC, RN e RA).