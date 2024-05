Maltempo, venerdì di tregua dopo i nubifragi

Nella giornata di venerdì 17 maggio ci sarà una tregua dal maltempo dei giorni scorsi, che ha provocato disagi e allagamenti anche in provincia di Parma soprattutto nella zona della Bassa.

Nella giornata di venerdì si noterà comunque una pausa - come riporta 3BMeteo - dopo il fronte in transito giovedì sulle regioni settentrionali. La giornata sarà in gran parte soleggiata sin dal mattino, a parte una residua variabilità all'estremo Nordest con qualche pioggia sul Friuli VG. Con il passare delle ore, tuttavia, in prossimità dei settori alpini fioriranno nuovi rovesci sparsi e qualche temporale che riusciranno a sconfinare alle alte pianure lombardo-venete, friulane e in serata anche a parte di quelle piemontesi.

E' stata emessa un'allerta meteo per il 17 maggio per vento forte. Nella giornata di oggi sono previsti venti di burrasca moderata (60-80 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulle aree di crinale appenninico centro-orientali, in attenuazione dalle ore pomeridiane.