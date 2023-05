Daffadà (Pd): "Manca l'acqua nei palazzi in centro di Parma, risolvere il problema"

Risolvere il problema della scarsa fornitura di acqua nei palazzi del centro storico di Parma, in particolare ai piani alti.

Il consigliere Matteo Daffadà (Partito democratico) si rivolge alla Regione con una interrogazione in cui chiede “quali iniziative intenda intraprendere per sollecitare il concessionario e gli altri soggetti competenti ad avviare le verifiche necessarie e trovare in tempi celeri le relative soluzioni, sgravando i cittadini dei relativi costi, nel pieno rispetto del contratto di servizio e della tutela dei diritti dei cittadini utenti del servizio idrico integrato”.

Il consigliere dem riporta le numerose segnalazioni di cittadini del centro, di Oltretorrente e del Molinetto, che avrebbero avuto danni agli elettrodomestici a causa della “carenza di pressione idrica e hanno il sospetto la pressione venga ridotta dopo le ore 24 fino alle 6 del mattino e nei giorni festivi per contenere le perdite nella rete idrica”. Inoltre, l’acqua non ci sarebbe di notte e questo provocherebbe disagi a molte famiglie, in particolare con anziani, bambini o malati, che hanno necessità “per la cura e l’igiene di utilizzare l’acqua in tutte le ore del giorno e della notte e tutti i giorni”.

Daffadà scrive che “la società concessionaria avrebbe risposto che “un regolamento risalente ai primi anni del dopoguerra giustifica questo stato delle cose perché la stessa è tenuta a garantire la pressione dell’acqua fino al terzo piano e non oltre” e ad alcuni cittadini avrebbe suggerito “l’installazione di un’autoclave, a carico dei condomini”. Un suggerimento, afferma il consigliere, che se fosse vero “appare inaccettabile e discriminatorio nei confronti dei cittadini che abitano ai piani alti, a cui dovrebbe essere garantito lo stesso servizio degli altri”.