"Mangiare in modo più simile ai nostri nonni?” Superquark intervista la docente Unipr Francesca Scazzina

Siamo disposti a tornare a mangiare in modo più simile ai nostri nonni per salvaguardare la nostra salute e l’ambiente? Questo il tema su cui è stata intervistata Francesca Scazzina, docente di nutrizione umana al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, in un servizio per la puntata di Superquark che andrà in onda su Rai 1 mercoledì 29 luglio alle 21.25.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si parlerà del recente sondaggio svolto su un campione rappresentativo della popolazione adulta italiana, con l’obiettivo di valutare le motivazioni, i fattori trainanti e le barriere verso l’adozione della Dieta Mediterranea, dieta che 10 anni fa è stata inclusa tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’UNESCO; si parlerà dei risultati che non sono stati del tutto incoraggianti perché hanno indicato come le nuove generazioni, seppur sensibili ai problemi dell’ambiente, non hanno la minima percezione della grande salubrità della Dieta Mediterranea e della sua potenza nella salvaguardia dell’ambiente. Si accennerà, quindi, al nuovo progetto che coinvolge le mense dell’Ateneo, per incoraggiare gli studenti a scelte alimentari più sane e consapevoli.