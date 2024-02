Manutenzione nell'alveo del torrente Parma, interventi in fase conclusiva

In questi giorni, sono in corso, a cura di AIPo, alcuni interventi di manutenzione nell’alveo del torrente Parma nel tratto cittadino, nell’ambito della più generale attività manutentiva del corso d’acqua realizzata per la sua maggior parte nel settembre/ottobre 2023 e finalizzata a garantire maggiore sicurezza in caso di piena. Anche in questo caso, si tratta di interventi selettivi, eseguiti in questi giorni di bel tempo, in quanto nel periodo precedente la superficie golenale fangosa non consentiva il transito dei mezzi di lavoro in sicurezza, riguardanti la rimozione di materiali vegetali flottanti trasportati dalle scorse piene o di piante ammalorate e potenzialmente dannose per la sicurezza idraulica. Le operazioni vengono effettuate tenendo presente la necessità di rispettare al massimo possibile le caratteristiche ambientali del tratto urbano del torrente. Gli interventi di questi giorni saranno conclusi entro la corrente settimana.