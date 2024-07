Manutenzione sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza: problemi anche a Parma e provincia

Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) effettuerà alcuni interventi di manutenzione dell’infrastruttura sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza.

L’attività richiederà la sospensione della circolazione ferroviaria nei giorni e orari:

domenica 7 luglio dalle 8.30 alle 13.30 fra Parma e Piacenza

dalle 8.30 alle 13.30 fra Parma e Piacenza domenica 14 luglio dalle 10.00 alle 14.00 fra Bologna e Castelfranco Emilia

dalle 10.00 alle 14.00 fra Bologna e Castelfranco Emilia domenica 28 luglio dalle 9.00 alle 13.00 fra Fidenza e Piacenza

Previste modifiche al servizio consultabili sui canali di acquisto delle imprese ferroviarie. L’orario in cui si svolgeranno le attività è determinato dalla necessità di eseguire le lavorazioni quando la temperatura della rotaia raggiunge naturalmente i circa 30 gradi, condizione che in questa stagione si verifica in quella fascia oraria.

La prima, la seconda e la quarta domenica di luglio il servizio sulla linea convenzionale Bologna – Piacenza subirà alcune modifiche. I provvedimenti sono necessari per consentire al gestore dell’infrastruttura di effettuare interventi di manutenzione che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria.

In particolare: