Coltelli, droga, sangue e violenza: la mappa delle baby gang in provincia

Sono le più temibili e violente. L'episodio del tentato omicidio di Noceto lo ha dimostrato. Davanti ad un pub in tre giovanissimi hanno accoltellato un 17enne ed hanno rischiato seriamente di ucciderlo. I ragazzi e le ragazze delle baby gang che si muovono in provincia di Parma non si limitano a compiere reati legati alla microcriminalità, dalle rapine alle aggressioni ai turisti, ma hanno alzato il livello. Oltre a Parma (leggi la MAPPA) Fornovo, Felino, Sorbolo e Fidenza sono i luoghi più caldi. C'è chi gira con il coltello in tasca, che è entrato nella filiera dello spaccio di sostanze stupefacente, chi ha lasciato la scuola ed è entrato nei giri della criminalità.