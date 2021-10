Mappa europea del Covid: Parma e l'Emilia-Romagna passano in zona verde

Parma e l'Emilia-Romagna passano nell'area verde per l'incidenza del Covid, nella mappa aggiornata realizzata dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Insieme all'Emilia Romagna anche il Lazio, la Valle d'Aosta e la Basilicata L’Ecdc per elaborare la mappa, combina tre diversi indicatori considerati fondamentali nel monitoraggio: l’incidenza dei casi positivi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni, il tasso di positività e la percentuale di test effettuati