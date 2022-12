Anche Parma celebrerà i 500 anni dalla nascita di Margherita d’Austria

Anche Parma celebrerà Margherita d’Austria, duchessa di Parma di Parma e Piacenza, in occasione dei 500 anni dalla nascita, con un convegno, il 22 settembre 2023 a Parma e il 23 a Piacenza, e una mostra dedicata, che chiuderanno le manifestazioni celebrative a livello nazionale ed europeo. L’iniziativa “Margarita Duchessa di Parma, perla d’Europa” è promossa dall’Archivio di Stato di Parma e dall’Archivio di Stato di Piacenza, con il patrocinio del Comune di Parma, della Deputazione di Storia Patria, con la collaborazione tecnico-amministrativa di Parma IN Confcooperative e Associazione Micheli e Famija Pramzana. “Si tratta di un progetto significativo – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto – che si avvale di una riuscita sinergia di competenze. Come Comune lo appoggiamo convintamente per ricordare una figura significativa per la storia della nostra città e di rilevanza europea”.

“Mi preme sottolineare – ha detto il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi – due caratteristiche importanti relative a questo interessante progetto: la modernità che lo caratterizza, nel mettere in luce una figura femminile di grande coraggio e capacità, e la centralità del ruolo

dell’Europa, che deve essere fulcro non solo di narrazione ma di vera esplorazione e coinvolgimento”.

Valentina Bocchi, direttrice dell'Archivio di Stato di Parma, presente in conferenza stampa inrappresentanza anche dell'Archivio di Stato di Piacenza, insieme a Giuseppe Bertini e Gabriele Nori del Comitato scientifico, hanno spiegato la genesi e le caratteristiche del progetto, che,

attraverso il convegno e la mostra, si propone di raccontare la vita e il ruolo di Margherita d’Austria, uno dei maggiori personaggi europei del Cinquecento, anche attraverso molti aspetti ancora sconosciuti e da indagare Margherita d’Austria (Oudenaarde, 5 luglio 1522 – Ortona, 18 gennaio 1586), figlia dell’imperatore Carlo V e governatrice delle Fiandre, è stata Duchessa di Parma e Piacenza, come consorte di Ottavio Farnese, e ha governato il “suo” Ducato farnesiano d’Abruzzo.

Per celebrare la sua figura di importanza europea dal punto di vista politico e culturale, a Parma e Piacenza si è formato un Comitato così da promuovere gli eventi, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole cittadine, che a settembre 2023 chiuderanno le celebrazioni in Italia,

collegandole alla mostra “Margaret of Parma, portrait of the emperor’s daughter of Oudenaarde” in corso di preparazione nella sua città natale di Oudenaarde (Belgio) che si svilupperà a settembre 2024.

A Parma il convegno di venerdì 22 settembre 2023 si svolgerà, dalle 9.15 alle 12.30, a Palazzo del Governatore, con approfondimenti e dibattito, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, gli interventi si sposteranno all’Archivio di Stato con la presentazione dell’esposizione “Margaret of

Parma, portrait of the emperor’s daughter of Oudenaarde” (Museo di Oudenaarde, Settembre 2024-Gennaio 2025, Katrien Lichtert, curatrice) e la visita guidata alla mostra, allestita negli spazi dell’Archivio, dedicata a Margherita d’Austria, composta da documenti, mappe e disegni.