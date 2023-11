Le rimangono pochi giorni di vita e organizza una festa sulla spiaggia per salutare gli amici: addio a Marialena che viveva e lavorava a Parma

Stava male, molto, e lo sapeva. Mariaelena di Sabatino, 46enne che viveva e lavorava a Parma, originaria di Giulianova, ha organizzato una grande festa di compleanno sulla spiaggia per salutare gli amici. La donna, come riportato da Today.it, è morta per un tumore all'hospice dell'ospedale Mazzini a Teramo poche settimane dopo aver compiuto gli anni.

Mariaelena ha allestito una festa di compleanno memorabile in riva al mare nella sua Giulianova invitando parenti e amici, accorsi anche dalla nostra città. Ad aiutarla l'amico e assessore comunale Paolo Giorgini: "C'erano tutti gli amici, i compagni dell’università, i colleghi di lavoro e posso dire che si sono divertiti tutti. Siccome era metà settembre, il 17, e faceva molto caldo ho portato i divani in riva a mare e tutti abbiamo un po’ abbondato con le bollicine per rallegrare l’atmosfera e fare in modo che fosse una normale festa di compleanno - racconta lo stesso Giorgini -. Non dimenticherò mai la tristezza degli addii quando a fine festa gli invitati salutavano Mariaelena tutti convinti che non l'avrebbero mai più vista viva, quello è stato davvero uno strazio indicibile, per me indimenticabile".

"Restano, di Mariaelena, i valori umani più belli che una persona, una donna in particolare, possa esprimere. La positività, l' altruismo, l'ironia, la dolcezza, la forza d'animo, che le erano propri non passeranno. Il suo ricordo rimarrà, e sarà per tutti un indelebile e luminoso esempio di vita", scrive sui social il sindaco di Giulianova Jwan Costantini