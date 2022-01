L'ultimo saluto a Martina: "Abbiamo il cuore spezzato dal dolore"

Si sono ritrovati in tanti, tra amici e parenti, nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 gennaio, per l'ultimo saluto a Martina Karakach nella chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine a Langhirano. I funerali della ragazza di 17 anni, morta nell'incidente stradale lungo la Massese, costato la vita anche al 18enne Joseph Venturini e al 20enne Renat Tonu, si sono svolti a partire dalle ore 15.

Un dolore enorme e difficilmente colmabile quello delle persone a lei più care: oltre ai parenti più stretti anche tantissimi amici e giovani del paese, che hanno voluto rendere omaggio alla loro compagna. Gli spazi della chiesa non sono stati sufficenti per ospitare tutte le persone che volevano partecipare alla cerimonia.

E' bastato un attimo per cancellare una vita così intensa e rigogliosa. Quando, al termine della messa, il feretro è uscito dalla chiesa, ci sono stati momenti di commozione: "Era dolce e buona con tutti: non è giusto che sia stato questo il suo destino". Durante l'omelia il prete ha ricordato Martina e la sua carica vitale di 17enne, il suo amore per gli altri e la vicinanza al prossimo: "Vorrei che i ragazzi ascoltassero di più i genitori - ha poi sottolineato - a volte i loro no sono per proteggerli".