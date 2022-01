"Ciao Marty": il dolore degli amici per la 17enne morta nello schianto sulla Massese

Gli amici di Martina Karakach, la 17enne morta in seguito all'incidente stradale che si è verificato lungo la strada Massese nel tardo pomeriggio di sabato 15 gennaio, hanno ricordato la giovane mettendo dei fiori ed alcuni cartelli di saluto nel punto in cui è avvenuto l'incidente: "Ciao Marty". E' un dolore straziante quello che la morte di Martina ha provocato nelle persone più vicine a lei. Sono tornati all'incrocio tra strada Massese e la strada che conduce a Badia per renderle omaggio e lanciare un messaggio collettivo a tutta la città.

"Era la migliore amica di mia figlia, che ora è chiusa nel suo dolore. Per me era come una seconda figlia: abbiamo il cuore spezzato dal dolore". Sono queste le parole di Mauro, il padre di una delle migliori amiche di Martina.

La 17enne, che viveva a Pilastro di Langhirano con la madre e i nonni materni, era una ragazza molto vivace e solare, sempre pronta ad aiutare gli altri. "Era una ragazza davvero molto bella e gentile, piccola di statura ma molto forte e matura per la sua età: aveva un grande cuore".

Il suo profilo Instagram era molto seguito, così come quello di Tik Tok. Si divertiva a pubblicare video divertenti, dai quali emergeva la sua spensieratezza di adolescente. Ma Martina aveva le idee chiare: frequentava Scienze Umane all'istituto Vittorio Alfieri e da grande voleva fare la psicologa. Un sogno spezzato in pochi attimi.