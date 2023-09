Martorano, nel centro di accoglienza all'Ex Columbus sono arrivati i primi 40 migranti

Sono arrivati i primi profughi, circa una quarantina, all'interno della nuova struttura di accoglienza realizzata, in poche settimane, nell'area industriale dell'Ex Columbus a Martorano, nel territorio del comune di Parma. I primi migranti sono arrivati in due momenti distinti, nel corso degli ultimi giorni. Il centro, gestito dalla Protezione Civile, ha aperto le porte ai primi ospiti, soprattutto tunisini ma anche cittadini del Mali, del Gambia, del Niger e del Pakistan. Dopo i presidi di protesta delle ultime settimane e le prese di posizione dei sindaci ora, dopo alcuni rallentamenti sulla tabella di marcia, i migranti sono arrivati. Il centro di Martorano rientra nei piani del governo per la gestione e la collocazione dei migranti, arrivati in Italia nel corso degli sbarchi degli ultimi mesi, che si sono intensificati nelle ultime settimane.

La protesta dei residenti: "Non ci sono servizi, né illuminazione, non ci sentiamo sicuri"

Nei giorni scorsi la protesta dei residenti è stata organizzata dal comitato Gruppo Unito Anno Uno, creato da Lino Cirri, candidato nel 2022 alle elezioni comunali con la lista civica “L’altra Parma” e tra gli animatori del movimento 'Io apro' contro le chiusure imposte per l'emergenza covid.

"Abbiamo paura per la nostra sicurezza - sottolinea il comitato - inoltre molte persone non riescono più a vendere le case in zona. Non ci sono servizi, non c'è illuminazione, non è giusto che la politica scarichi la gestione dell'emergenza sui cittadini. Il primo problema è che da subito noi residenti non siamo stati messi al corrente della situazione. Quando abbiamo avuto le prime informazioni abbiamo iniziato a muoverci. Siamo attivi da un paio di settimane. Domenica al presidio c'erano circa 200 persone, tutte residenti della zona. C'erano anche alcuni partiti di opposizione. Attraverso gli avvocati del sindacato d'azione stiamo cercando di capire se ci sono possibilità per fermare il Centro a livello legale. A mio avviso questi container sono dei lager e far vivere le persone quì dentro è disumano".