Martorano, la testimonianza choc: "Un migrante ha tentato di buttarsi sotto la mia auto davanti al centro"

"Un migrante, nei pressi del centro di accoglienza, ha tentato di buttarsi sotto la mia auto mentre passavo lì davanti. Per fortuna sono riuscito ad evitarlo con una manovra improvvisa. Poi ho avvertito i carabinieri". Inizia così la testimonianza di un cittadino che, alcuni giorni fa mentre stava passando nei pressi del centro per i migranti, avrebbe visto un ragazzo nei pressi della strada. Secondo quanto riferito il giovane avrebbe tentato di buttarsi sotto l'auto. "Non è sicuramente una situazione facile da affrontare. Stavo semplicemente passando di lì e all'improvviso ho visto la sagoma di questo ragazzo molto vicino alla mia auto. A quel punto ho frenato bruscamente ed ho sterzato, evitando il peggio".