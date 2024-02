Martorano, i migranti: "Tra freddo e disagi ogni giorno 8 chilometri a piedi e al buio per prendere il bus verso Parma"

"Ogni giorno percorriamo otto chilometri a piedi per andare alla fermata dell'autobus a San Pancrazio, quattro all'andata e quattro al ritorno. Spesso lo facciamo al buio. Quasi sempre ci muoviamo in gruppo". Alcuni migranti del centro di accoglienza temporaneo di Martorano, partono ogni mattina dal centro per andare a Parma. Per farlo devono percorrere la strada che collega l'abitato di Martorano - e in particolare la zona dell'ex Columbus - con via Emilio Lepido. Poi da lì fino alla fermata dell'autobus vicino a L'Antico Bar di San Prospero. Prendono il bus alle 7.15 di mattina e in una ventina di minuti sono a Parma. Nei giorni scorsi la parlamentare del Pd Ilenia Malavasi ha chiesto che il centro venga smantellato, in favore di soluzioni più tutelanti per i migranti.

Sono circa quattro chilometri all'andata e quattro al ritorno. "Qualche settimana fa uno dei ragazzi è stato investito nei pressi del centro e il conducente dell'auto non si è fermato a soccorrere il ferito che, per fortuna, non ha riportato ferite gravi" ci racconta un ragazzo che incontriamo a bordo dell'autobus 23 in direzione Parma. Sulle condizioni di vita all'interno del centro dice: "Abbiamo tutto, per quanto riguarda le necessità principali. Le temperature interne però spesso sono parecchio basse, soprattutto quando ci ritroviamo nelle tende che fungono da spazi comuni. Però la dislocazione del centro non consente di arrivare in città in sicurezza. E poi ci sentiamo in una specie di ghetto".

Friggeri, sindaco di Montechiarugolo: "Il centro migranti è un ghetto, va chiuso"

"ll centro per migranti di Martorano va chiuso: è un ghetto, rischi in strada e minori spariti". Il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, torna a criticare il centro per migranti aperto dalla Prefettura nell'agosto dell'anno scorso in un'ex fabbrica a Martorano. Nel corso di una diretta facebook, il sindaco ha elencato i problemi legati al centro parlando di un sistema che non ha nulla a che fare con l'accoglienza dei migranti ospitati all'interno di container in una zona che non ha collegamenti pubblici.