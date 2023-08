Martorano, nel nuovo centro per migranti verranno accolte 1.200 persone

Nel nuovo centro di transito per migranti che è in corso di allestimento nell'area dell'ex Columbus a Martorano, nel comune di Parma, verranno ospitati 1.200 migranti. E' il dato più rilevante emerso nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che si è svolto nella mattinata di martedì 29 agosto.

Nei giorni scorsi sono arrivati i primi moduli di prefabbricati, che costituiranno l'ossatura del nuovo centro per il transito dei migranti. L'allestimento del nuovo centro ha già provocato polemiche sia tra i sindaci della provincia di Reggio Emilia - i primi cittadini di Montecchio e Sant’Ilario - sia tra quelli della provincia di Parma - il primo cittadino di Montechiarugolo - limitrofi all'area in cui sorgerà. Al progetto del nuovo centro per migranti in transito sta lavorando la Prefettura di Parma che segue le linee indicate dal Governo sull'accoglienza dei richiedenti asilo.