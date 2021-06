Covid: nei mercati e nelle fiere resta l'obbligo di indossare la mascherina anche dopo il 28 giugno

L'ANVA, (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti di Confesercenti Parma), ricorda che fino al 31 luglio, in base all'Ordinanza del Ministero della Salute, nei mercati e nelle fiere, clienti e ambulanti, dovranno continuare ad indossare la mascherina di protezione, anche in zona bianca.

"Anche se in zona bianca, dobbiamo proseguire nel rispettare alcune semplici misure di sicurezza sanitaria - precisa Stefano Cantoni di Anva Confesercenti - come del resto in tutte le situazioni dove non sia possibile evitare assembramenti e distanze di sicurezza; vista anche l'incertezza delle prospettive, invitiamo alla massima collaborazione".

L'ordinanza del 22 giugno scorso del Ministro della Salute stabilisce infatti che l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) può essere reso non più obbligatorio nelle cosiddette “zone bianche”. Quindi a partire da lunedì 28 giugno nelle “zone bianche” cessa l’obbligo di indossare le mascherine di protezione negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, nonché per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie o in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario.

Le mascherine continueranno quindi ad essere obbligatoriamente utilizzate nei luoghi al chiuso così come in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento personale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. Questo almeno fino al 31 luglio, data di scadenza dello stato di emergenza.

Si ricorca che Linee guida adottate con Ordinanza del Ministero della Salute e pubblicate nella G.U. del 9.6.2021, in riferimento al commercio su aree pubbliche, prevedono, anche in zona bianca, che i Comuni debbano verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.