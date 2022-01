Mascherine all’aperto e discoteche chiuse fino al 10 febbraio

Altri 10 giorni con discoteche chiuse e obbligo di mascherina all'aperto: è quanto ha disposto il Consiglio dei Ministri riunitosi questo pomeriggio a Palazzo Chigi. La proroga era necessaria in quanto la scadenza delle due limitazioni, decise poco prima di Natale per limitare i contagi Covid, era fissata per il 31 gennaio.

L'intesa sarà ulteriormente perfezionata nel prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì prossimo. Nel corso della stessa riunione, inoltre, verrà affrontato il tema della semplificazione delle regole riguardanti le quarantene a scuola e della durata del green pass per chi ha già ricevuto la terza dose del vaccino.

Così, dunque, anche per i cittadini di Parma e provincia, indossare le mascherine all'aperto resta obbligatorio fino al 10 febbraio. Stessa data per quanto riguarda la riapertura delle discoteche del nostro territorio, così come in tutta Italia.