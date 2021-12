Mascherine all'aperto, Pizzarotti: "A Parma nessuna ordinanza"

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti si esprime sul tema dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Mentre nella vicina Reggio Emilia la scelta del primo cittadino è stata quella di emanare un'ordinanza che impone l'uso del dispositivo di protezione in centro storico a Parma questo non avverrà.

"Parma va nella direzione di non aggiungere altre regole - sottolinea il sindaco- e di non complicare la vita dei cittadini. Se cambieremo zona ci saranno ulteriori limitazioni ma in questo momento non ne introdurremo di nuove".

"Tutti dobbiamo avere le stesse regole - prosegue il primo cittadino - se no si rischia di fare confusione, visto che dovrebbe essere obbligatoria all'aperto ma solo in certi casi non è poi chiaro come applicare la regola e in quali casi. In vista del 6 dicembre c'è un tavolo in Prefettura che deciderà come intensificare i controlli: è chiaro anche che dipenderà molto anche dalla volontà dei cittadini di rispettare le nuove regole. Per quanto riguarda le manifestazioni dei no vax credo che piano piano si spegneranno, come è avvenuto con il movimento dei forconi".