Il governo: "Estate senza restrizioni, via le mascherine al chiuso dal primo maggio"

Le mascherine al chiuso? "Credo che la direzione sia quella che si passi a una raccomandazione perché sono convinto che in questi due anni gli italiani abbiano preso una consapevolezza diversa, come per le mascherine all'aperto, e vedo cittadini che le indossano ancora. In settimana prenderemo una decisione".

Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, circa le mascherine al chiuso. Insomma, si va verso un'estate senza restrizioni. Per Costa "una riflessione che invece si può fare è mantenere ancora l'uso della mascherina per i mezzi di trasporto. Questa è la posizione che sostengo io e mi auguro che si possa arrivare a questa sintesi".