Mascherine e dad, le nuove regole per la scuola

Con la fine dell’estate si avvicina anche il ritorno a scuola. L’Istituto superiore di Sanità ne ha approfittato per pubblicare su Twitter alcuni consigli per rendere più sicuro il rientro in asili nidi e scuole dell’infanzia. "Covid-19, Come prepararsi per il rientro a scuola?".

La prima campanella suonerà a Parma il 12 settembre. Nonostante il covid non sia debellato, si tornerà in classe praticamente senza le restrizioni degli anni precedenti, salvo nuovi interventi del Governo. Il Ministero dell’Istruzione ha fornito delle indicazioni per il rientro, sulla scorta delle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicate pochi giorni fa.

Dovrebbero cambiare le regole per quanto riguarda la Dad. Se un alunno è positivo può chiedere di poter fare lezione in DAD fino al tampone negativo. Il DL n. 24/2022, che ha previsto che gli alunni in isolamento possano seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne.

Il problema sorge in seguito, però: perché i docenti potrebbero non avere indicazioni normative in merito. In questo caso saranno gli stessi docenti a dover deliberare se e in quali casi sarà possibile attivare la DAD per gli alunni positivi e fino a quando.

"Alla riapertura delle scuole a settembre non sarà previsto l'obbligo di mascherine. Successivamente vedremo in base all'evoluzione della situazione epidemiologica". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a 'Non Stop News' su Rtl 102.5. "Questo non vuol dire che non possa essere usata, il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile - ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 - La mascherina si utilizza quando necessario. Se mi trovo in un posto senza areazione e al chiuso, anche se non c'è l'obbligo la uso. Non è vietato usarla, è uno strumento utile, uno scudo per evitare di prendere il Covid".