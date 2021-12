“Mascherine Ffp2 a prezzi calmierati e gratuite per alcune categorie”

“Le nuove disposizioni del governo sull’obbligo delle mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto come treni, aerei e mezzi pubblici locali, per gli spettacoli al chiuso ed all'aperto e negli stadi, rischiano di innescare speculazioni con rincari ingiustificati di questo dispositivo di protezione che, oltretutto, costa in media tra 1,80 e 2,20 euro ovvero, tra un euro e fino a due euro più delle mascherine chirurgiche. Dunque, Regione, governo ed anche enti locali si facciano carico di intervenire sul doppio binario del prezzo calmierato e della distribuzione gratuita una tantum come è accaduto nei Comuni più virtuosi durante la prima fase della pandemia”: a dirlo è Tullia Bevilacqua, segretario regionale Emilia-Romagna dell'Ugl.

“Abbiamo esperienza diretta degli ultimi due anni per temere che i prodotti più richiesti per fronteggiare il Covid-19 subiscano un'impennata dei prezzi nella vendita al dettaglio e per evitare che il costo delle Ffp2 possa schizzare alle stelle è necessario un intervento istituzionale diretto e preventivo”: aggiunge Tullia Bevilacqua.

“C'è anche una valutazione etica da fare: visto che si tratta di presidi sanitari è assolutamente inaccettabile che via sia che chi possa trarre profitto mentre la collettività è impegnata nell'enorme sforzo della tutela della salute pubblica”: continua il suo ragionamento il segretario regionale dell'Ugl Emilia-Romagna.

“L’investimento che lo stato, le regioni o i comuni dovrebbero sostenere per distribuire le Ffp2 porterebbe un beneficio maggiore rispetto ai costi sostenuti dalla sanità pubblica nella gestione del Covid-19 con misure contraddittorie o ingiustamente onerose per i cittadini. Inoltre, oltre alla necessità di fissare prezzi calmierati per le mascherine, è più che necessario ragionare sulla necessità di fornite Ffp2 gratuite ad alcune categorie, come studenti e docenti, in prima fila nella lotta al contagio. Siamo sicuri che a livello regionale il governatore Bonaccini sarà disponibile a valutare queste proposte, non c'è tempo da perdere”: conclude il segretario regionale Emilia-Romagna dell'Ugl Tullia Bevilacqua.