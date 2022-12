Massari: ”Garantire i servizi a cittadini ed Enti, investiamo su pianificazione, strade e scuole"

“La Provincia di Parma, nonostante il calo delle entrate, riesce a garantire i servizi a cittadini ed Enti, e col nuovo Bilancio guardiamo al futuro con importanti novità.” Così il Presidente Andrea Massari ha riassunto la situazione dell’Ente nel corso dell’incontro con i dipendenti per gli auguri di buone Feste, che si è svolto stamattina a Palazzo Giordani.



Massari si è soffermato sull’importanza dell’approvazione entro l’anno del Bilancio di previsione, che il 22 dicembre sarà sottoposto all’Assemblea dei sindaci, poi al Consiglio provinciale. Ha ringraziato il Consiglio provinciale e i dipendenti per il loro lavoro, che ha permesso questo risultato. Ha spiegato che questa proposta di bilancio e le altre delbere di indirizzo rafforzano e interpretano le esigenze di cambiamento e ha citato il caso di Corchia, con la Provincia contraria al ritorno delle miniere, e il contratto di trasporto pubblico locale, che vedrà assegnato “in house” a Tep società partecipata di Comune e Provincia. E poi i forti investimenti su pianificazione, scuole e strade, quasi 60 milioni di euro, compresi i fondi Pnrr per l’edilizia scolastica, e l’accordo quadro sulle manutenzioni per qualche decina di milioni di euro.



“Lo scenario attuale è quello di un aggiornamento del ruolo delle Province – ha ricordato il Presidente – In Parlamento ci sono diversi disegni di legge in merito, che prevedono il ritorno all’elezione diretta degli amministratori. Comunque andranno le cose, bisogna conservare il grande patrimonio che le Province hanno accumulato nella loro storia. I dipendenti già lo hanno fatto prima e anche durante il tentativo, in parte non riuscito, di cancellare queste istituzioni. La parte della riforma istituzionale che ha funzionato è quella che ha reso più connesse le istituzioni sul territorio. Vi sono tra noi amministratori comunali e provinciali visioni e idee diverse, ma l’approccio è collaborativo e propositivo. Posso dire che su alcuni temi provinciali, come pianificazione, acque e tutela ambientale abbiamo addirittura una visione comune. Occorre allora trovare un meccanismo che tenga vivo questo rapporto di collaborazione che si è creato, anche in altre configurazioni e con le nuove funzioni di cui si parla, come lavoro, ambiente, territorio, cultura. Auspico che si arrivi velocemente a un disegno di legge della maggioranza parlamentare che raccolga un consenso ampio in tutte le forze, per ridare dignità all’istituzione, attraverso l’elezione diretta dei rappresentanti.”



Ha poi ricordato che “come certificano le periodiche classifiche, siamo una provincia ricca, non solo economicamente, ma di ingegni, talenti, innovazione. Anche di tipo amministrativo. Bisogna ingaggiare tutti i territori e declinare le idee da Parma a Valmozzola, soprattutto quelle innovative, come il grande tema della neutralità carbonica.”

Infine ha ringraziato i dipendenti per il lavoro svolto, pur tra molte difficoltà, con una mole di lavoro sempre maggiore rispetto al risultato finale e ha espresso vicinanza a coloro il cui operato è ora sottoposto a verifica.



“Quello che non vogliamo assolutamente è essere accusati non fare.” ha concluso, formulando i migliori auguri di Buone Feste ai dipendenti e alle loro famiglie.