Massimo Marchinetti, ricordato il commissario della polizia locale ad un anno dalla morte

Esattamente un anno fa, Il 5 febbraio del 2023, a soli 56 anni ci ha lasciati Massimo Marchinetti, Commissario della polizia locale di Parma. Nella giornata di domenica 4 febbraio si è tenuta una messa in suo ricordo a Fidenza. Amato e conosciuto da tutti era sempre presente nel quartiere San Leonardo a Parma.

"Ci ha improvvisamente e prematuramente lasciati - sottolineava un anno fa il sindaco Michele Guerra - il Commissario Massimo Marchinetti. Una notizia che rattrista profondamente il corpo di Polizia Locale, il Comune di Parma e la città intera, che conosceva bene la competenza, l'equilibrio e la sensibilità di Massimo. Dovremo trovare la forza per riempire questo vuoto e dovremo trovarla restando uniti e portando avanti la cura e l'attenzione con cui il Commissario Marchinetti si occupava della città che amava, dalla vicinanza ai problemi delle generazioni più giovani all'azione nei quartieri.

Si fa fatica a pensare che solo pochi giorni fa era con noi per le strade del San Leonardo. Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta il più sincero sentimento di affetto e vicinanza alla sua famiglia in questo terribile momento di dolore".