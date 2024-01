Master in Intelligenza artificiale e telemedicina, iscrizioni aperte fino al 31 gennaio

Un approccio multidisciplinare al passo con i rapidi cambiamenti delle tecnologie, delle normative e del mondo della comunicazione: il Master in Intelligenza Artificiale e Telemedicina - ARTE – https://www.masterarte-unipr.it/ – dell’Università di Parma è un corso di studi annuale in modalità interamente e-learning dedicato ai professionisti in ambito healthcare che ambiscono a diventare specialisti delle pratiche sanitarie supportate da efficaci processi elettronici e strategie di comunicazione per l’assistenza ai pazienti.

Le iscrizioni si chiudono il 31 gennaio 2024: c’è ancora poco tempo per partecipare e i 70 posti a disposizione stanno terminando (le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione). Possono accedere al corso i possessori di una laurea triennale e/o magistrale di qualsiasi classe e settore disciplinare, o di diplomi vecchio ordinamento relativi alle professioni sanitarie.

Il programma didattico del Master ARTE, proposto dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, si dedica da una parte ai principali aspetti legati alla Telemedicina, dall’altra alle applicazioni dell’IA in ambito sanitario. Si tratta di un piano completo, diversificato e, rispetto alle precedenti edizioni, si è arricchito di ulteriori insegnamenti che riguardano ad esempio l’analisi di modelli di business in Telemedicina, l’Health Technology Assesment, i consulti ostetrici a distanza, e la gestione della formazione a distanza. È stato dato, inoltre, maggiore spazio a temi che interessano le professioni infermieristiche.

Dall’entrata in vigore delle nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale - LEA, prevista il 1° aprile 2024, alle vicende legate al payback sanitario, strumento di controllo della spesa pubblica relativo alla produzione dei dispositivi medici, fino al congresso SIT – Società Italiana Telemedicina atteso per il prossimo autunno: la terza edizione del Master ARTE si articola in sinergia con alcune delle principali tappe che riguardano il processo di sviluppo di IA e telemedicina in Italia nel 2024.

Va detto che sicuramente, nel prossimo futuro, per i medici sarà necessario includere nel proprio curriculum delle skill sulla gestione a distanza dei pazienti, come modo per superare le difficoltà economiche, fisiche e geografiche che possono scoraggiare una persona dal chiedere aiuto e consentire a tecnici e professionisti di facilitare la gestione dei propri utenti.

Il corpo docente del Master ARTE, diretto dalla Prof.ssa Susanna Esposito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, è stato rinnovato e comprende professori universitari, medici e professionisti in ambito sanitario, consulenti IT ed esperti di sicurezza e diritto digitale provenienti da tutta Italia, con un background molto variegato e di altissimo livello, per affrontare in modo esaustivo le multiformi tematiche scientifiche, umanistiche, normative che compongono il segmento della Medicina Digitale e delle nuove tecnologie.

Il Master ARTE rilascia 60 crediti formativi universitari – CFU. La seconda edizione si è conclusa lo scorso 6 dicembre con la discussione delle tesi e la consegna dei diplomi a 28 studenti, che hanno portato a termine il proprio percorso con soddisfazione e acquisito una forte consapevolezza sulla rilevanza sostanziale delle tematiche sviluppate, in funzione anche di una concreta evoluzione personale oltre che professionale.

Il calendario aggiornato delle lezioni, che si svolgeranno prevalentemente il mercoledì pomeriggio e a volte anche il martedì, va dal mese di marzo 2024 a ottobre 2024, con una pausa estiva durante i mesi di luglio e agosto, e sarà a breve visibile sul sito web del Master.

Le lezioni saranno erogate online in una modalità mista di dirette streaming e lezioni asincrone (registrazioni). Al termine di ciascun modulo formativo, accessibile anche a uditori per il 50% del totale, è previsto un esame di verifica delle conoscenze acquisite. Il piano didattico prevede lo svolgimento di un'attività di stage di 375 ore che potrà essere svolta, a scelta dello studente, attraverso un tirocinio in una struttura terza o un project work all’interno del contesto lavorativo di appartenenza e in autonomia.

Il Master ARTE ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dell’Azienda USL di Parma e della Società Italiana di Telemedicina.